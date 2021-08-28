В Україні другу добу поспіль фіксують понад 2 тис. нових випадків COVID-19

За добу минулу добу, 27 серпня, в Україні зафіксовано 2 082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 108 дітей та 35 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Також за минулу добу було госпіталізовано - 708 осіб. Водночас одужало - 1 025 осіб, а летальних випадків зафіксовано 54.

За весь час епідемії в Україні захворіло 2 282 285 осіб; одужали - 2 205 707 осіб; летальних випадків - 53 686; проведено ПЛР-тестувань - 11 931 126.випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 108 дітей та 35 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187), Донецькій (157) та Донецькій (157) областях.

26 серпня в Україні зафіксували 2 032 підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19