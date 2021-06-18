В Україні готуються до вакцинації підлітків - МОЗ

Наразі в Україні пріоретизованим для вакцинації є доросле населення, однак Міністерство охорони здоров'я потенційно готується до вакцинації підлітків.

Про це журналістам повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Серед вікової структури захворілих на COVID-19 діти від 0 до 18 років становлять 6%. Ми у першу чергу зробили пріоритетною вакцинацію тих людей, які найчастіше хворіють і в яких виникає найбільше ускладнень, часто несумісних з життям. Тому ми пріоритизуємо доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації підлітків", - сказав Ляшко.

Водночас міністр зауважив, що жодна з вакцин проти коронавірусу, які зареєстровані в Україні, не містять в інструкціях дозвіл вакцинувати людей віком до 18 років.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 17 червня, проти COVID-19 отримали щеплення 81 713 людей, з них 23 743 - завершили вакцинацію.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 652 055 українців. З них отримали одну дозу - 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 337 345 осіб. Загалом проведено 1 989 398 щеплень.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п'ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров'я, учасників операції Об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Також із 29 травня розпочали роботу центри масової вакцинації, в яких можуть отримати щеплення українці, які зареєструвалися в "Дії".

Усі щеплення є добровільними й безоплатними. За матеріалами Укрінформ.