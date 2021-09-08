В Україні хочуть заборонити одноразовий посуд
Роман Абрамовський планує обмежити використання одноразового пластику. Відповідно до документа, планується заборонити його виробництво та ввезення на територію України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського.
За словами Абрамовського, документ планують зареєструвати у Верховній Раді до кінця жовтня. Відповідно до концепції обмеження обігу одноразових виробів із пластику, в Україні можуть заборонити виробництво й ввезення:
- соломинок;
- столових приборів;
- посуду;
- паличок для тримання повітряних куль та основа для них;
- ємностей для їжі та напоїв;
- кришок від ємностей для напоїв;
- ємностей для їжі та напоїв зі вспіненого пінополістиролу;
- виробів з оксобіорозкладного пластику.
"Також пропонуємо запровадити маркування для деяких виробів, що містять пластик, але поки що не потрапляють під заборону. Зокрема, для: вологих серветок, засобів особистої жіночої гігієни, підгузок, тютюнових виробів з фільтрами", - додав Абрамовський.
Міністр відзначив, що у разі прийняття законопроєкту, усі заборони наберуть чинності через рік.