В Україні лише одна людина написала радіодиктант-2021 без помилок: відомі результати

XXI Радіодиктант національної єдності написала без жодної помилки лише одна людина. Зокрема, ще троє учасників флешмобу припустилися у тексті однієї помилки.

Про це повідомив член правління "Суспільного" Дмитро Хоркін в ефірі "Українського радіо" 9 грудня.

Зазначається, що єдиною переможницею стала Галина Шура з села Комарове Ковельського району Волинської області. Їй вдалося написати диктант без жодної помилки.

"Але я хочу наголосити, що у нас не було мети перевіряти знання, не було мети зібрати рекордну кількість листів. Радіодиктант - це перш за все флешмоб з популяризації української мови", - зазначив Дмитро Хоркін.

Однієї помилки припустилися три учасники: Надія Палій зі Львівської області; Максим Слюсаревський з Києва; Юлія Шекет (Тишко).

Також ще 12 людей помилилися двічі: Тетяна Ліхтанська; Ілона Войтенко; Юлія Туманцева; Тамара Лавренко, Харків; Олена Скорик; Наталя Ніколенко, Херсон; Дарина Іванковська, Львівська область.; Вікторія Кригер, Хмельницька обл.; Лариса Семенюк, Луцьк; Алла Кравченко, Київ; Олександр Щетинський; Христина Гоянюк, Львів.

Член правління "Суспільного" розповів, що особливості авторської пунктуації не зараховували як помилки. Всі переможці отримають в подарунок книжки від видавництв-партнерів Українського радіо.

Окрім того, загалом Українське радіо отримало на перевірку 14 573 тексти диктанту, з них 1 824 - на папері та 12 749 - в електронному форматі.

Раніше ми повідомляли, що вчитель "потролив" четвертокласників, давши диктант з неіснуючими словами. За матеріалами РБК-Україна.