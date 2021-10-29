В Україні майже 27 тисяч нових випадків COVID

В Україні майже 27 тисяч випадків COVID за добу

У лікарні потрапили понад 5 тисяч людей. За день від коронавірусу померли майже 650 хворих.

В Україні за день підтвердили 26 870 нових випадків коронавірусу - всього в країні їх уже 2 878 674. Про це повідомляє МОЗ у п'ятницю, 29 жовтня.

При цьому одужали вже 2 421 495 українців (напередодні - 9 784), а померли 66 852 особи (напередодні - 648). У лікарні за день потрапили 5 463 особи з підтвердженим коронавірусом, підозрою на нього та пневмоніями.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і м. Київ (1616).