В Україні майже 70% перехворілих на коронавірус потребують реабілітації

В Україні до 70% людей, які перехворіли на коронавірус, потребують додаткової реабілітації

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Depo.ua.

Як зазначив міністр, причиною цього став "британський" штам коронавірусу. За його словами, така реабілітація триватиме від трьох до шести місяців.

"Значно зросли ризики постковідного синдрому у зв'язку з цим британським штамом. Тобто люди, які перехворіли на COVID-19, потім від трьох до шести місяців, повинні проходити реабілітацію. По суті справи, лікуватися. І кількість цих людей складає вже до 70%. Тобто дві третини хворих після одужання від COVID потребують додаткової реабілітації", - пояснив Степанов.

Ще однією причиною, як стверджує очільник відомства, є зневажливе ставлення деяких громадян до карантинних обмежень.