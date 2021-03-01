В Україні можна записатися в чергу на вакцинацію через платформу "Дія"

З 1 березня 2021 року українці можуть записатися в список очікування на вакцинацію від коронавірусу на веб-порталі, а також в мобільному додатку "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розділ з'явився в списку послуг на сайті, а також в мобільному додатку. Запис займе всього кілька хвилин, однак потрібно заздалегідь переконатися, що додаток "Дія" оновлений до останньої версії.

У Мінціфри відзначають, що ця процедура не є записом до лікаря на конкретну дату - зараз це тільки запис в список очікування. Пізніше користувач отримає сповіщення про те, коли для нього буде доступний запис на саму вакцинацію. Страхування від covid-19. Виплата до 50 тисяч гривень

Як записатися

Щоб записатися в список очікування на вакцинацію від covid-19:

авторизуватися на сайті або в мобільному додатку «Дія» за допомогою електронного підпису або BankID;

вибрати пункт «Запис в список очікування вакцинації від covid-19»;

вказати сферу діяльності;

вибрати місце, де ви хочете вакцинуватися;

після підтвердження запису стежити за повідомленнями в «Дія».

Крім того, записатися на вакцинацію можна через національний контакт-центр МОЗ. Для цього необхідно зателефонувати за номером 0 800 60 20 19, вказати оператору свої дані, вибрати місце, де вам зручніше вакцинуватися і чекати повідомлення. За матеріалами https://minfin.com.ua