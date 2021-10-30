В Україні можуть запровадити штраф у 50 тисяч за купівлю підроблених COVID-документів
Верховна Рада України планує посилити покарання для людей, які виготовляють або користуються підробленими COVID-документами.
В ефірі одного з українських телеканалів глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький анонсував, що шахраям загрожуватиме до 8 років позбавлення волі.
Польські прикордонники виявили понад 500 фальшивих українських COVID- сертифікатів За його словами за багаторазове порушення та виготовлення підроблених COVID-документів загрожуватиме позбавленням волі до 8 років. До того ж Ради посилить покарання за використання фальшивих документів.
"Якщо це багаторазове порушення щодо фальсифікації документів - це до 8 років позбавлення волі. Це що стосується тих, хто виготовляє. Для тих, хто користується, там адміністративна відповідальність також посилюється, там (штраф - ред.) за 50 тисяч гривень", - розповів Радуцький.
Окремо Радуцький зазначив, що цей законопроєкт нардепи мають розглянути під час позачергового засідання парламенту, запланованого на 2 листопада.
Раніше в Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як шахраї дурять українців з підробними COVІD-документами. Найчастіше йдеться про звичайне шахрайство, проте є випадки надання медиками "майже оригінальних" документів.
Також у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, куди звертатися в разі виявлення фактів підробки результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19 і COVID-сертифікатів.
Нагадаємо, зі зростанням захворюваності на COVID-19 збільшилася й кількість повідомлень про купівлю підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію, а також довідок про протипоказання до щеплення.
В Україні готують законодавчий акт про посилення відповідальності за підробку медичних документів, зокрема COVID-сертифікатів.