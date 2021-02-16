В Україні на реєстрації перебувають вже три COVID-вакцини - МОЗ

Сьогодні Україна отримала ще одну заяву на реєстрацію вакцини для профілактики коронавірусної хвороби. Таким чином на реєстрації в Україні є три COVID-вакцини - Pfizer, AstraZeneca і Sinovac.

Про це APnews пише з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Pfizer - американська вакцина, AstraZeneca - Британія - Швеція, а Sinovac - китайська.

"До "Єдиного вікна" МОЗ України подана заява про державну реєстрацію вакцини виробництва Pfizer Manufacturing Belgium під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Це вже третя вакцина, реєстрація якої почалася на території України. Наразі на реєстрації знаходяться вакцини проти COVID-19 від Oxford/AstraZeneca та Sinovac", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зареєстровані вакцини було передано до Державного експертного Центру МОЗ України для здійснення експертної оцінки (співвідношення "користь/ризик" та перевірки реєстраційних матеріалів). У МОЗ наголосили, що докладають максимум зусиль, аби українці якнайшвидше отримали доступ до кращих європейських вакцин. За матеріалами Pnews