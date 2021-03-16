"В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов
2021-03-16 12:05
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні один із найнижчих показників смертності від коронавірусу в Європі.
Про це повідомляє Українська правда.
"В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі. За рівнем смертності Україна посідає 36 місце в Європі. Це означає, що смертність, наприклад, у Великій Британії утричі вища ніж в Україні, у Польщі, Франції, Італії - удвічі вища", - розповів Степанов.
Проте очільник МОЗ зауважив, що не зважаючи на низький рівень смертності українці мають і далі дотримуватися всіх карантинних обмежень та заходів безпеки.