"В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні один із найнижчих показників смертності від коронавірусу в Європі.

Про це повідомляє Українська правда.

"В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі. За рівнем смертності Україна посідає 36 місце в Європі. Це означає, що смертність, наприклад, у Великій Британії утричі вища ніж в Україні, у Польщі, Франції, Італії - удвічі вища", - розповів Степанов.

Проте очільник МОЗ зауважив, що не зважаючи на низький рівень смертності українці мають і далі дотримуватися всіх карантинних обмежень та заходів безпеки.