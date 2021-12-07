В Україні планують робити бустерну дозу COVID-вакцини з січня 2022 року

Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що бустерною дозою вакцини від коронавірусу розпочнуть щеплювати в Україні з середини січня 2022 року, але це не пов'язано із поширенням нового штаму СOVID-19 Омікроном.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Суспільному голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Бустерну дозу МОЗ планує зробити з середини січня - по групах ризику дозволити третю бустерну дозу. Але це не пов'язано з Омікроном, а просто третя бустерна доза", - сказав Радуцький.

Водночас він відзначив, що є дані, які свідчать, що новий штам коронавірусу Омікрон може викликати легший перебіг хвороби, аніж Дельта. "Сьогодні є дані не дуже погані, начебто Омікрон, так, він дуже заразний, але не дає такого тяжкого перебігу хвороби, як давала Дельта. Це ще не точні дані, щоб не було сприйнято, як офіційне", - зауважив парламентарій.

За словами Радуцького, наразі МОЗ готується до нового спалаху захворювання коронавірусу наприкінці зими, проте наступна хвиля буде вже не такою критичною для країни.

"Сьогодні МОЗ готується до наступної хвилі. Ми вже маємо сьогодні в 16 областях України - понад 40 відсотків дорослого населення вакциновано двома дозами. Тому ми сподіваємося, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами розпочнеться наприкінці зими - на початку весни, вже не буде такою критичною, як зараз", - сказав депутат.

Він закликав громадян до вакцинації: "Чим більше вакцинованих, тим менше ускладнень. Я думаю, хвиля не буде вже такою інтенсивною, але вона все одно буде. МОЗ вже сьогодні продовжує розширення можливостей наших лікарень для допомоги громадян України саме під час важких випадків захворюваності на коронавірус", - зауважив Радуцький.

Станом на 7 грудня 2021 року в Україні не зафіксовано жодного випадку штаму COVID-19 Омікрон.

Минулої доби в Україні виявили 8 655 випадків зараження коронавірусом.