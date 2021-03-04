В Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Є ймовірність жорсткого локдауну - Шмигаль

Наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв'язку з цим є загроза нового жорсткого локдауна. Про це під час пресконференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На жаль, треба констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це також цифри, статистика, яку ми бачимо... Неможливо інтерпретувати по- іншому. Потрібно бути свідомими - почалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні", - сказав Шмигаль.

За його словами, на сьогодні є такий інструмент, як адаптивний карантин, і жорсткий локдаун введено в Івано-Франківській, Чернівецькій і Житомирській областях.

"Вінницька область на підході, також Закарпатська, Тернопільська й ще низка областей, де сьогодні "помаранчевий рівень". Звичайно, коли більша частина областей буде в "червоних зонах", найімовірніше доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила", - додав прем'єр.

Шмигаль також підкреслив, що не хотів би повертати жорсткий локдаун, оскільки люди й бізнес уже виснажені обмеженнями. За матеріалами Главком.