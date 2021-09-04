В Україні почали збір коштів на відновлення костелу святого Миколая та духовного органу

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. "Пожежа в Костелі святого Миколая об'єднала українців.З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги", - зазначив він у своєму каналі у Телеграм.

Міністр також додав, що повне відновлення костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень. Так само, як і відновлення органу. Про початок збору коштів попередньо йшлося на сторінці українського підприємця і співзасновника інтернет-магазину "Розетка". Він заявив, що магазин виділить на ремонт один мільйон гривень.

Долучитися до допомоги можна за реквізитами: ЄРДПОУ: 055509524

ІПН: 055095226553

Р/р UA 893003460000026006016844102

(Акціонерне товариство "Альфа-Банк" в м.Києві. Призначення платежу: Благодійна допомога на реставраційні роботи

Нагадаємо, що пожежа у костелі святого Миколая сталася вчора, 3 серпня. Під час пожежі згорів духовий орган - це був єдиний діючий такий інструмент в Європі.