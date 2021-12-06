В Україні поки що не виявлено випадків зараження штамом "Омікрон" - Ляшко

Станом на 6 грудня в Україні немає підтверджених випадків зараження штамом "Омікрон" коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це під час селекторної наради, яку проводили під керівництвом прем'єр- міністра України Дениса Шмигаля, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує пресслужба МОЗ.

Міністр розповів, що протягом минулого тижня в Україні на 15% знизився рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію і на 13% знизився рівень госпіталізацій.

"Навантаження на систему охорони здоров'я поступово знижується.

Реанімаційні ліжка зараз зайняті на 55%, завантаженість ліжок із киснем за тиждень зменшилася з 48% до 40%. При цьому пацієнти, яким призначена киснева терапія, займають 33% всіх ковідних ліжок", - сказав Ляшко. За матеріалами Гордон.