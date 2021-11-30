В Україні понад 10 000 хворих короновірусом за добу:

29 листопада в Україні виявили 10 554 хворих на COVID-19 (днем раніше - 5804).

Найбільше нових інфікованих коронавірусом - у Києві (1646), Полтавській (875), Донецькій (706), Київській (694) та Черкаській (645) областях, передає пресслужба МОЗ.

За добу в Україні помер 561 хворий на COVID-19 (днем раніше - 297), одужали 25 318 пацієнтів (10 477), були госпіталізовані - 1749 (2082).

Офіційно зробили 79 126 тестів на коронавірус (32 694). Методом ПЛР - 36 476 (13 364), ІФА - 8839 (1795), експрес-тестів на антиген - 33 811 (17 535).

На ранок 30 листопада в Україні виявили 3 438 381 хворого за весь час епідемії COVID-19: померли 85 975 інфікованих, одужали - 2 946 032.