В Україні понад 8 тисяч нових хворих на коронавірус

За добу, 28 березня, в Україні виявили 8 346 нових випадків коронавірусу, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Серед хворих - 344 дитини та 140 медпрацівників. 2 875 осіб одужали. Водночас від ускладнень померли 178 людей. За добу госпіталізували 3 129 пацієнтів.

За останню добу найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зареєстрували у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.

Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 364 104 людини.

В Україні загалом на коронавірус захворіли 1 652 409 осіб, із них 1 303 500 одужали, а 32 132 людини померли від ускладнень. За весь час провели 8 007 427 ПЛР-тестувань.