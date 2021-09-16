В Україні посилять відповідальність за підробку COVID-сертифікатів і довідок - МОЗ

В Україні хочуть посилити відповідальність за підробку COVID-сертифікатів і довідок про протипоказання до щеплення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У МОЗ повідомили, що законодавчий акт про посилення відповідальності за підробку медичних документів вже готується.

Як зазначають у відомстві, необхідність посилення відповідальності обумовлена тим, що з ростом захворюваності коронавірусом в Україні все частіше з'являються повідомлення про покупку підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію, а також довідок про протипоказання до щеплення.

У МОЗ повідомляють, що разом з поліцією і Службою безпеки працюють над виявленням випадків підробки документів про вакцинацію, і "всі вони ретельно розслідуються". Також людей закликають повідомляти в поліцію про випадки торгівлі фейковий документами.

У МОЗ наголошують, що підробка документів не тільки є злочином і карається законом, але і створює загрозу для здоров'я і життя інших.

HELSI.ME нагадує, що в Києві працює 239 пунктів вакцинації, записатися можна тут.

У травні 2021-го СБУ заявила про блокування мережі анонімних онлайн- ресурсів, через які можна було купити підроблені довідки з негативними результатами тестів на COVID-19 і листки тимчасової непрацездатності.

10 вересня повідомлялося, що в Києві викрили схему масової підробки результатів ПЛР-тестів і медичних карт про вакцинацію на замовлення туристичних фірм.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ