В Україні працює понад 200 центрів масової вакцинації проти COVID-19 - МОЗ

В Україні функціонує більше ніж дві сотні центрів масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Про це 17 липня поінформувало у Facebook Міністерство охорони здоров'я.

"В Україні працює понад 200 центрів масової вакцинації від COVID-19, де можуть щепитися всі охочі", - ідеться в повідомленні.

Відомство поінформувало, що сьогодні "в найбільших центрах вакцинації найбільших міст України вже встигли щепитися" до 1021 людини, найбільше - у Київському міжнародному виставковому центрі. У найбільших центрах вакцинації інших великих міст максимальна кількість щеплень становить 285 ("Банк Восток" на Сумській у Харкові), 218 (ТЦ "Форум Львів" у Львові), 207 (ТРК City Mall у Запоріжжі) і 105 осіб (Центр "Менора" у Дніпрі).

"Наразі в цих центрах діють дві черги. За однією з них проходять люди, яких на вакцинацію запросили телефонним дзвінком або повідомленням, та ті, хто зареєструвався на певний час на сайті медичної інформаційної системи, яка обслуговує їхнє місто. За іншою - живою чергою проходять усі охочі, зареєстровані в листі очікування через "Дію" або контакт-центр Міністерства охорони здоров'я", - зазначили в міністерстві. За матеріалами Гордон.