В Україні протягом доби на COVID-19 захворіло 3615 осіб

В Україні упродовж доби підтвердили 3615 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook 10 вересня.

Серед захворілих - 348 дітей і 61 медик.

Померло протягом доби 76 осіб, одужало 1310 пацієнтів, госпіталізовано 1056 хворих.

Упродовж останньої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) і Одеській (235) областях.

Від початку епідемії в Україні підтвердили 2 310 554 випадки COVID-19, померла 54 251 людина, одужало 2 218 873 пацієнти. За матеріалами Гордон.