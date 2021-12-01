В Україні розширять перелік послуг для витрати тисячі гривень за вакцинацію: що додадуть

В Україні мають намір розширити програму видачі бонусної тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу на певні послуги і товари, яка стартує 19 грудня, включивши до переліку також можливість придбання книг.

Про це розповіла перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, передає "Інтерфакс-Україна".

Чиновник зазначила, що зараз Мінекономіки працює над таким розширенням кола сфер і послуг для витрати заохочувальної суми для тих, хто був вакцинований.

"Почнемо програму з тих напрямків, які пережили найбільші втрати. Потім плануємо розширити перелік", - каже міністр.

Вона нагадала, що урядова програма передбачає заохочення щеплених від COVID- 19 громадян і одночасну підтримку підприємств культурної сфери, спорту і перевезень.

Так, попередньо визначено, що витратити віртуальні платіжні картки через "Дію" українці зможуть з 19 грудня 2021-го по 18 грудня 2022-го: на придбання залізничних та авіаквитків на внутрішні рейси, на оплату послуг спортзалів або фітнес-клубів, на покупку квитків у кінотеатри, театри, музеї.

Плюс до цього мають намір додати ще придбання книг.

"Працюємо над тим, щоб можна було придбати книги. Зараз визначаємо черговість залучення напрямків діяльності в програму", - розповіла міністр.

Свириденко уточнила, що долучитися до програми зможуть всі повнолітні особи, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу (дві дози)

"Держава акумулює стільки грошей, скільки необхідно, щоб забезпечити виконання всієї програми. Кількість людей, які вже вакцинувалися двома дозами, постійно збільшується, тому зараз неможливо передбачити фінальну суму. Але ресурс у держави є", - запевнила вона.

Раніше повідомлялося, що вакцинованим українцям скористатися нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів. За матеріалами РБК-Україна.