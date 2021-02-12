В Україні шість областей залишились без електрики через негоду

В Україні через погіршення погодних умов без електроенергії залишились 86 населених пунктів у шести областях.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Зазначається, що станом на 07:00 12 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у шести областях.

У Львівській області 38 населених пунктів залишились без електрики, в Одеській - 15, у Сумській - 15. У Київській та Чернівецькій областях без електрики по сім населених пунктів. На Закарпатті - чотири.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, - йдеться у повідомленні.

Раніше "Укрпошта" попередила про затримки відправлень через складні погодні умови та обмежений рух транспорту в п'яти областях. За матеріалами parlament.ua