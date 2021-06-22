В Україні сьогодні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни

Сьогодні в Україні відзначається День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни.

Дата вибрана не просто так - 22 червня війська фашистської Німеччини без оголошення війни перейшли кордон Радянського Союзу і почали захоплювати території.

Вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва.

День пам'яті засновано указом президента України No 1245/2000 від 17 листопада 2000 року, також Верховна рада запровадила всеукраїнську хвилину мовчання у цей день.

Щорічно 22 червня відбувається приспущення державного прапору України з чорними стрічками на будинках та спорудах органів та установ державної влади.

Як відомо, війна з Німеччиною забрала десятки мільйонів людських життів. Війна зруйнувала в Україні 700 міст і 28 тисяч сіл.

Вважається, що Червона Армія втратила 6,3 млн людей, які були вбиті і померли від поранень.

4,5 млн потрапили в полон і зникли безвісти. Жертвами німецьких загарбників ставали не тільки військові, але і ті, хто не ніс ніяких загроз: жінки, діти, хворі та люди похилого віку.

Під час війни загинув кожен п'ятий українець. За матеріалами Слово і діло.