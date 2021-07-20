В Україні стартує п'ятий етап Covid-вакцинації. Щеплення отримати можуть усі охочі

З середи, 21 липня, Україна відкриває п'ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

При цьому пріоритет надаватиметься вразливим групам населення, зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

"Ми отримуємо все більше вакцини проти COVID-19 та створюємо все більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму "Дельта", який вже дістався до України. Водночас у пунктах та центрах вакцинації першочергово щеплюватимуть літніх людей, людей з хронічними хворобами та інші вразливі групи населення", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Серед пріоритетних груп залишаються також медики, освітяни, соціальні працівники та військові, які контактують з великою кількістю людей.

З відкриттям 5-го етапу запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний додаток "Дія" перестає працювати, адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на щеплення.

Тепер записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу.

Крім цього телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які працюють у робочі й вихідні дні по усій Україні. За матеріалами Львівський портал.