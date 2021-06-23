В Україні стартував 4-й етап вакцинації проти COVID-19 - МОЗ

МОЗ України повідомляє про початок 4-го етапу вакцинації від COVID-19, під час якого щеплять людей віком старше 60 років, а також осіб 18-59 років, які мають супутні захворювання, ув'язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Водночас продовжується вакцинація пріо-ритетних груп з попередніх етапів, зокрема, лікарів та інших працівників закладів охорони здоров'я, мешканців та персоналу будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, маломобільних громадян, соціальних працівників та священнослужителів, освітян, військовослужбовців та співробітників інших структур державної безпеки, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, працівників паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави. Також на підконтрольній українському Уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, вже розпочалася вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.

Також понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України вакцинують усіх охочих, хто записався до листа очікування.

Дізнатися більше про вакцинацію проти COVID-19 можна за номером контакт- центру: 0 800-60-20-19 або на сайті: vaccination.covid19.gov.ua.

За матеріалами moz.gov.ua