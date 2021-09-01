В Україні триває бум продажу нових авто: побито рекорд 2013 року. Топ-10 марок серпня

Українці купили 8500 нових автомобілів у серпні, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року і є кращим серпневим результатом із 2013 року. Про це повідомляє асоціація українських автовиробників УкрАвтопром.

Найбільшим попит мали автомобілі марки Renault. Першу реєстрацію пройшли 1274 авто цієї марки.

Toyota на другому місці за кількістю проданих автомобілів у серпні – 1260.

На третьому – KIA: продажі виросли вп'ятеро у порівнянні з серпнем минулого року до 840 автомобілів.

Четвертий результат у Nissan – 446 авто (зростання 59%), п'ятий – у Skoda з 438 авто (зростання 49%).

Також у топ-10 увійшли: Mitsubishi – 374 (+ 63% в порівнянні з серпнем 2020 року), Volkswagen – 370 (-34%), Chery – 367 (+ 151%), Hyundai – 347 (+ 2%) і Suzuki – 297 (-4%).

Бестселером місяця став KIA Sportage. Цей кросовер вибрали 603 українці.

Усього з початку року в Україні було зареєстровано 66 700 нових автомобілів, що на 27% більше, ніж за січень-серпень 2020 року.

У березні 2021 року в Україні було реалізовано і зареєстровано понад 9000 нових легкових автомобілів.

У квітні – трохи понад 10 000 нових легкових авто або майже втричі більше, ніж роком раніше.

У травні кількість куплених і зареєстрованих нових легкових автомобілів скоротилася до 8500 авто.

У червні – 8800. У липні виросла до 9800.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.