В Україні у лікарнях для дітей із COVID-19 перебуває понад 600 пацієнтів - МОЗ

В Україні інфіковані коронавірусом діти займають п'яту частину ліжок у дитячих медичних закладах для хворих на COVID-19. Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив "Українському радіо" в інтерв'ю, опублікованому 14 жовтня.

"Щодо захворюваності дітей - ситуація сильно відрізняється від області до області. На стаціонарному лікуванні в Україні перебуває 607 дітей, це становить 21% від тієї кількості ліжок, які були виділені для педіатричного напрямку. Це майже 2800 ліжок на національному рівні", - сказав він.

Головний санлікар України зазначив, що через виявлення коронавірусу у педагогів або учнів закривають "велику кількість класів" у школах.

"У такому випадку весь клас вважається контактним і проходить умовний карантин у межах одного інкубаційного періоду. Дедалі більше і більше таких класів по Україні, і дедалі більше вчителів інфікуються або під час доїзду на свої робочі місця, або вдома", - пояснив Кузін.

Він підкреслив, що шкільні канікули вчителі можуть використати для вакцинації проти коронавірусної інфекції.

Через складну епідемічну ситуацію, пов'язану з розповсюдженням коронавірусної інфекції в Україні вивчають питання продовження шкільних канікул, говорив Кузін.

Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року у Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

Станом на 14 жовтня 2021 року в Україні підтвердили майже 2,6 млн випадків коронавірусної інфекції, померло 59,9 тис. пацієнтів із COVID-19.

11 жовтня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що майже 84% педагогів в Україні вже отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID- 19.

13 жовтня у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що співробітників сфери освіти, які до листопада не отримають щеплення проти COVID-19, буде усунено від роботи на період карантину без збереження заробітної плати. За матеріалами Гордон.