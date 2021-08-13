В Україні вдвічі зросла кількість заражених штамом коронавірусу "Дельта", - санлікар

На території України вже зареєстрували 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта". Кількість випадків зросла вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар головного санлікаря Ігоря Кузіна "Суспільному".

Він уточнив, що у Києві зареєстровано 21 випадок.

5 серпня стало відомо про офіційно підтверджених 147 випадків штаму коронавірусу "Дельта".

В Україні ще не виявлено штам коронавірусу "Йота", який вперше виник у США.