В Україні відзначають День державної служби

Сьогодні, 20 червня, у світі відзначають Міжнародний день вдів, День державної служби ООН, Міжнародний Олімпійський день та Міжнародний день жінок в інженерії.

В Україні - День державної служби, передає УНН.

Заклик до приділення особливої уваги становищу вдів і їх дітей, які знаходяться у них на утриманні, котрий пролунав наприкінці 2010-го року з трибуни Генеральної Асамблеї ООН, а згодом виражений у прийнятій резолюції No 65/189 від 21-го грудня 2010-го року, закріпив в міжнародному календарі пам'ятну дату - 23-е червня Міжнародний день, присвячений підвищенню обізнаності про становище вдів і їхніх дітей для всього світового співтовариства.

Проблеми, з якими стикаються жінки, які опинилися в статусі вдови, як і раніше не дозволяють з повною впевненістю заявити, що навіть сучасному суспільству вдається уникнути упущень і дискримінації на їх адресу. Їх статус, як і раніше свідчить про високу уразливість людини що зіткнулася з ситуацією.

23 червня відзначається День державної служби організації об'єднаних націй (ООН).

Історія ООН бере свій початок із завершенням Другої Світової війни, перейнявши зобов'язання та основну мету, задля якої була створення Ліга Націй - розвиток співробітництва, досягнення миру і безпеки між народами.

ООН офіційно існує з 24 жовтня 1945 після ратифікації Статуту п'ятьма постійними членами Ради Безпеки - Францією, Республікою Китай, СРСР (нині Росія), Великобританією і Сполученими Штатами і більшістю - 46 іншими сторонами, що теж підписали цей договір-статут.

На сьогоднішній організація здійснює підтримки міжнародного миру і розвитку співробітництва у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального та гуманітарного характеру.

День державної служби - професійне свято в Україні. Відзначається щорічно 23 червня - у День державної служби Організації Об'єднаних Націй.

В цей день відзначаються найкращі представники серед державних службовців України, які щорічно обираються Національним агентством України з питань державної служби на всеукраїнському конкурсі "Кращий державний службовець".

Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення в січні 1948 року під час 42 сесії МОК у Санкт-Мориці щорічно святкувати Міжнародний Олімпійський день 23 червня. Ця дата була обрана для того, щоб увічнити дату створення МОК 23 червня 1894 року, опісля того, як ентузіаст відродження олімпійського руху барон П'єр де Кубертен у Парижі оголосив свою історичну доповідь перед міжнародним атлетичним конгресом. Після того, як конгрес ухвалив рішення щодо проведення 1896 року в Греції першої Олімпіади, Кубертен очолив створений тоді ж МОК.

Основний захід, що супроводжує Міжнародний Олімпійський День, це організація масових забігів на довгі дистанції 23 червня, або в найближчі вихідні до цього дня. МОК рекомендував Національним Олімпійським Комітетам влаштовувати різні спортивні свята, здебільшого бігові, для того, щоб залучити максимальну кількість учасників, поширюючи цим олімпійську концепцію "Спорт для всіх".

23 червня проводиться Міжнародний день жінок в інженерії. International Women in Engineering Day - відзначається з 2017 року. Вперше був відзначений як Національний день жінки в інженерній справі в Великобританії 23 червня 2014 року. У 2016 році отримав патронаж ЮНЕСКО. За матеріалами УНН.