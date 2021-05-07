В Україні вивели останню область з "червоної зони"
В Україні вивели останню область з "червоної зони" епідеміологічної небезпеки, нею стала Сумська область.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 08 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID- 19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтий" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Немчінов.