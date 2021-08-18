В Україні виявили 1 447 нових випадків COVID-19

За добу 17 серпня в Україні зафіксували 1 447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей - 104, медпрацівників - 38.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 677 осіб; летальних випадків - 40; одужало - 712 осіб, повідомили у МОЗ.

За добу протестовано: методом ПЛР - 27 053 особи, методом ІФА - 9 171 особу, експрес-тестами - 24 430 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 268 666 осіб; одужало - 2 198 220 осіб; летальних випадків - 53 336; проведено ПЛР-тестувань - 11 726 235.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.