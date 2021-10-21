В Україні виявили 22 415 нових COVID-хворих

За минулу добу в Україні зафіксували 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії в нашій країні.

Також за попередню добу зафіксували 546 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусу. Це також рекордна кількість смертей, зафіксованих в Україні протягом доби.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу МОЗ.

Серед нових хворих - 1 771 дитина та 345 медпрацівників.

До лікарень потрапило 4 892 хворих на коронавірус. Одужало 8 036 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355) і Харківській (1319) областях.