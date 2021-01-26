В Україні виявили 2,7 тис. нових випадків інфікування COVID-19

В Україні 25 січня виявили 2 779 випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.

Про це повідомляє UATV із посиланням на дані МОЗ.

За минулу добу госпіталізували 891 особу, 133 випадки летальні. Одужали 12 538 осіб. Здійснено 32 030 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР - 16 589, ІФА - 15 441.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

За весь час пандемії захворіли 1 197 107 осіб, одужали - 965 835. 22 057 випадків летальні. Загалом здійснено 6 125 257 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, в Україні 25 січня припинилася дія локдауну, що був введений із 8 січня. Країна повернулася до обмежень, які діяли у грудні 2020 року.

Як повідомлялося, 24 січня виявили 2 516 нових випадків COVID-19 - найменша кількість інфікованих за добу за останні чотири місяці.