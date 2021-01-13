В Україні виявили 6 409 нових хворих на коронавірус

За минулу добу в Україні зафіксували 6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 дітей, 367 медпрацівників.

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України, 13 січня, станом на 9:00, в Україні 1 130 839 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 20 214 летальних, 826 871 пацієнт одужав. За добу зафіксували 6 409 нових випадків. Загалом провели 5 841 502 тестувань методом ПЛР.

За добу одужали 14 503 пацієнти. Госпіталізували 2 564 особи. Летальних випадків зафіксували 195. За добу здійснили тестувань - 59 931 (зокрема методом ПЛР - 35 678, методом ІФА - 24 253).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.