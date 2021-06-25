В Україні виявили 876 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу виявили нових випадків COVID-19. Найбільшу кількість тих, що заразився, зафіксували в Києві й Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Госпіталізація за добу потрібна була 489 пацієнтам, померли 53 людини, одужали 2405 пацієнтів. Було протестовано: методом ПЛР - 19 481 особа, методом ІФА - 9160 людей, експрес-тестами - 17 079 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було зареєстровано в Києві (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 232 790 пацієнтів, одужали 2 160 137 людей, а померли - 52 234.

З початку вакцинальної кампанії від COVID-19 дві дози препарату отримали 435 166 осіб.

Зараз в Україні двоє хворих штамом "Дельта", які повернулися з Росії. Ймовірно саме там і підхопили хворобу.

Центр співпраці Всесвітньої організації охорони здоров'я з безпеки вакцин запустив сторінку українською мовою. Фахівці будуть інформувати громадян про різні аспекти щеплення проти COVID-19. За матеріалами UA.NEWS