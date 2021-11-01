В Україні виявили майже 14 тисяч нових випадків коронавірусу

Минулої доби в Україні зафіксували майже 14 тисяч нових підтверджених випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«За добу 31 жовтня в Україні зафіксовано 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 905, медпрацівників – 111)», - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 828 осіб, летальних випадків – 298, одужало – 5 885 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 936 238 осіб, одужало – 2 442 098 осіб, летальних випадків – 68 027, проведено ПЛР-тестувань – 14 455 647.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.