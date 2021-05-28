В Україні виявили ще 3 306 випадків COVID-19

За середу, 27 травня, в Україні виявили 3 306 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 169 дітей та 77 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу госпіталізовано 1 402 хворих з ковідом, від наслідків хвороби померли 156 людей. Побороти коронавірус вдалося ще 13 298 особам.

Найбільша кількість підтверджених випадків учора зареєстрована у Києві (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.