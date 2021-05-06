В Україні виявили ще 6 038 випадків ковіду

У середу, 5 травня, в Україні провели 36 945 тестувань методом ПЛР і виявили 6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється також, що за минулу добу від ковіду одужала 14 351 особа, госпіталізовано 1 849 пацієнтів, 374 людини померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

Від початку пандемії в Україні захворіло 2 097 024 особи, одужало - 1 711 709 осіб, 45 451 людина померла.

За даними МОЗ, 5 травня в Україні 24 494 людини щеплено проти COVID-19. Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти ковіду щеплено 783 812 людей, дві дози отримали 419 осіб.

Станом на 5 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 519 165 людей.

Сьогодні три області вийшли із "червоної" зони карантину. На території Харківської та Хмельницької областей вирішено застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, а на території Чернігівської області - для "помаранчевого" рівня. За матеріалами LB.ua