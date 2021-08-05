В Україні за добу - 1052 випадки COVID

В Україні за минулу добу, 4 серпня, виявили 1 052 випадки коронавірусної хвороби, повідомляє МОЗ.

З них дітей - 81, медпрацівників - 37

Також за минулу добу госпіталізовано - 532 особи; летальних випадків - 25; одужало - 542 особи;

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 256 397 осіб, одужало - 2 188 815, летальних випадків - 53 049, проведено ПЛР-тестувань - 11 467 613.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у м. Києві (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.