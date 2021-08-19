В Україні за добу - 1560 випадків коронавірусу

В Україні за добу 18 серпня зафіксували 1560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 90, медпрацівників - 35).

Про це йдеться на сторінці МОЗ у Фейсбуці.

За минулу добу госпіталізовано 665 осіб, сталося 32 летальні випадки, одужало 898 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 270 226 осіб, одужало - 2 199 118, летальних випадків - 53 368, проведено ПЛР-тестувань - 11 749 847.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

За матеріалами Укрінформ.