В Україні за добу - 1560 випадків коронавірусу
В Україні за добу 18 серпня зафіксували 1560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 90, медпрацівників - 35).
Про це йдеться на сторінці МОЗ у Фейсбуці.
За минулу добу госпіталізовано 665 осіб, сталося 32 летальні випадки, одужало 898 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 270 226 осіб, одужало - 2 199 118, летальних випадків - 53 368, проведено ПЛР-тестувань - 11 749 847.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.
За матеріалами Укрінформ.