В Україні за добу - 1600 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 19 серпня, зафіксували 1600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Із захворілих за минулу добу: дітей – 112, медпрацівників – 46.

Про це йдеться на сторінці МОЗ у Фейсбуці.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 597 осіб;

летальних випадків – 26;

одужало – 882 особи.

протестовано: методом ПЛР – 23 478 осіб, методом ІФА – 6 454 особи, експрес-тестами – 19 010 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.