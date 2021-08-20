В Україні за добу - 1600 випадків коронавірусу
2021-08-20 08:40
В Україні за минулу добу, 19 серпня, зафіксували 1600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Із захворілих за минулу добу: дітей – 112, медпрацівників – 46.
Про це йдеться на сторінці МОЗ у Фейсбуці.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 597 осіб;
- летальних випадків – 26;
- одужало – 882 особи.
- протестовано: методом ПЛР – 23 478 осіб, методом ІФА – 6 454 особи, експрес-тестами – 19 010 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.