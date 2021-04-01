В Україні за добу 17 569 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 17 569 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень в Києві, Одеській, Хмельницькій, Львівській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО.

Цю інформацію підтвердив і голова МОЗ України Максим Степанов. Він написав на своїй сторінці у Facebook також, що за вчора госпіталізували 5160 осіб та одужали 9602 особи.

За минулу добу зробили 132 759 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 59 803, методом ІФА - 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS- CoV-2 - 50 680).

Зазначимо, що вчора повідомлялось про 11 226 нових COVID-випадків, а сьогодні на 6 тисяч більше.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.

В Україні за добу 29 березня виявили 11 226 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях. За матеріалами Прямий канал.