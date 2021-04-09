В Україні за добу - 19 676 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 8 квітня, зареєстрували 19 676 нових випадків COVID-19. Померли 419 людей.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники", - зазначив він.

Також, за даними міністра, за минулу добу госпіталізовано 4 936 осіб; летальних випадків - 419; одужала - 11 221 особа;

здійснено тестувань за добу - 119 369 (зокрема методом ПЛР - 53 373, методом ІФА - 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 925).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 823 674 особи; одужало - 1 395 104 особи; летальних випадків - 36 381; проведено ПЛР-тестувань - 8 568 004.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

18 569 людей щеплено проти COVID-19 за добу 8 квітня.

353 147 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії в Україні. За матеріалами Укрінформ.