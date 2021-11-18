В Україні за добу - 20 591 випадок коронавірусу

В Україні протягом минулої доби, 17 листопада, зафіксували 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 478, медпрацівників - 377).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізували 3 907 осіб, зафіксували 752 летальних випадків, одужали 19 633 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 284 008 осіб;

одужало - 2 704 217, летальних випадків - 79 506, проведено ПЛР-тестувань - 15 348 780.

У МОЗ також повідомляють, що протягом 17 листопада 297 832 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 108 754 людини, повністю імунізовані - 189 078 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу - 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 9 257 319 людей. Загалом проведено 21 811 652 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.