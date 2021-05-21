В Україні за добу - 4 984 нові випадки COVID-19

Зокрема, захворіли 278 дітей та 97 медпрацівників

4 984 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 278 дітей та 97 медпрацівників.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Коронавірус-інфо".

Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 785 осіб; виписано з лікарень - 2 305 осіб; летальних випадків - 202; одужало - 12 845 осіб; здійснено тестувань за добу - 62 577 (зокрема методом ПЛР - 26 154, методом ІФА - 11 454); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 24 969.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 175 382 особи; одужало - 1 929 039 осіб; летальних випадків - 49 101; проведено ПЛР-тестувань - 9 970 045.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.