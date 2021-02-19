В Україні за добу 6 531 новий випадок інфікування COVID-19

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано 6 531 новий випадок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, одужали 5 857 людей, померли 120 пацієнтів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

"6 531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 418 дітей і 285 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 2 304 людини; летальних випадків - 120; одужали 5 857 людей", - написав міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581) областях, у м. Києві (544), Чернівецькій (458) і Львівській (422) областях.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок п'ятниці становила 1 293 672 людини, 24 972 людини померли, одужали - 1 139 977 осіб.