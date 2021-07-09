В Україні за добу 655 нових випадків COVID-19
За добу 8 липня 2021 року в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 31, медпрацівників - 37).
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 396 осіб;
летальних випадків - 12;
одужало - 885 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР - 18 341 особу,
методом ІФА - 7 954 особи,
експрес-тестами - 15 312 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 240 246 осіб;
одужало - 2 176 110 осіб;
летальних випадків - 52 572;
проведено ПЛР-тестувань - 11 001 742.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.