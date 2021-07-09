В Україні за добу 655 нових випадків COVID-19

За добу 8 липня 2021 року в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 31, медпрацівників - 37).

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 396 осіб;

летальних випадків - 12;

одужало - 885 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР - 18 341 особу,

методом ІФА - 7 954 особи,

експрес-тестами - 15 312 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 240 246 осіб;

одужало - 2 176 110 осіб;

летальних випадків - 52 572;

проведено ПЛР-тестувань - 11 001 742.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.