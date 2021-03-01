В Україні за добу коронавірус виявили у 4 285 люде

В Україні 28 лютого зафіксували 8 172 випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 519 дітей та 292 медпрацівники.

Про це повідомляє UATV із посиланням на дані МОЗ.

За минул добу госпіталізували 2 806 осіб, виписали з лікарень - 1922. 151 випадок летальний. Одужали 4 766 людей. Здійснено 78 040 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР - 35 714, ІФА - 16 990, а також 25 336 досліджень експрестестами на антиген до SARS-CoV-2.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано- Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 342 016 осіб, одужали - 1 168 321. 25 893 випадки летальні. Здійснено 6 881 688 ПЛР-тестувань.