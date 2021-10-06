В Україні за добу підтвердили 12 662 нових випадків COVID-19

За добу в Україні зафіксовано 12 662 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 186, медпрацівників - 271).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 6 жовтня.

Добовий показник захворюваності продовжує зростати, він є одним з найбільших з середини квітня. Днем раніше виявили 9846 нових випадків зараження коронавірусом.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 3 745 осіб; летальних випадків - 320; одужало - 4 630 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР - 54 386 осіб, методом ІФА - 11 665 осіб, експрес-тестами - 69 508 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 482 518 осіб; одужало - 2 273 382 особи; летальних випадків - 57 526; проведено ПЛР-тестувань - 13 058 358.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.

В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. З 23 вересня всі регіони перейшли в жовту.