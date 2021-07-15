В Україні за добу підтвердили 623 нових випадки коронавірусу
За добу 14 липня 2021 року в Україні зафіксовано 623 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 37, медпрацівників - 12).
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 387 осіб;
летальних випадків - 20;
одужало - 589 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР - 19 536 осіб,
методом ІФА - 8 892 особи,
експрес-тестами - 13 800 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 242 868 осіб;
одужало - 2 179 665 осіб;
летальних випадків - 52 685;
проведено ПЛР-тестувань - 11 101 770.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.