В Україні за добу підтвердили понад 5,5 тис. випадків COVID-19

В Україні упродовж минулої доби виявили 5529 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 28 січня.

Серед захворілих 236 медиків і 248 дітей.

Померло протягом доби 149 хворих, одужало 11 946 пацієнтів, госпіталізували 1941 людину.

Від початку епідемії в Україні коронавірус підтвердили в 1 206 412 осіб, 22 351 пацієнт помер, 992 031 хворий одужав.

Упродовж минулої доби у країні провели 48 736 тестувань (28 627 - методом ПЛР і 20 109 - методом ІФА). Від початку епідемії в Україні зробили 6,18 млн ПЛР-тестів.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у Києві (396), у Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях", - зазначив міністр. За матеріалами Гордон.